Inserita in Cultura il 26/04/2018 da Direttore La formazione come sviluppo e occupazione. L´Associazione ANAS attiva costantemente sul piano formazione Continua senza sosta su tutto il territorio nazionale l’attività di formazione dei volontari da parte dell’associazione Anas. Dopo circa due mesi dedicati alla riforma del terzo settore con convegni organizzati su tutto il territorio nazionale, l’Anas riprende le attività statutarie con la formazione degli volontari su “Ausiliari del traffico”, una figura particolarmente importante perché consente la gestione del traffico nei piccoli e grandi comuni in occasione di feste, eventi e manifestazioni.



Oggi questa attività viene svolta in modo improprio dalla Protezione Civile anziché essere svolta, come enuncia la norma, dagli ausiliari del traffico poiché in grado di fornire una formazione specifica volta alla gestione per l’appunto del traffico.







Ecco perché l’anas continua senza sosta a formare personale perché significa dare un servizio con professionalità e competenza sul territorio e soprattutto significa prevenire una serie di problematiche che si potrebbero verificare per la mancanza di professionalità. Infatti, si legge di frequente che durante le corse automobilistiche su strada si verificano degli incidenti dove delle persone rimangono ferite, questo perché la gestione della sicurezza molto spesso è affidata a personale volontariato e non da personale qualificato e formato per questa figura.