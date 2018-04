Inserita in Politica il 26/04/2018 da Direttore LE MANIFESTAZIONI DELL´ESTATE A SAN VITO LO CAPO Domani, venerdì 27 aprile, alle ore 11,00 presso la sede dell´Assindustria di Trapani (via Virgilio, quartiere Portici), sarà presentato alla Stampa il calendario degli eventi e delle manifestazioni dell’Estate a San Vito lo Capo. Il sindaco Matteo Rizzo e l’Assessore al Turismo Maria Cusenza illustreranno il variegato programma che si dipana attraverso tre stagioni, iniziando in primavera e protraendosi fino al 4 novembre. Saranno presenti gli organizzatori dei singoli eventi, che forniranno i dettagli di ciascuna manifestazione.



Sempre in tema di cultura e turismo, da oggi l’Ufficio Turistico del Comune ha una nuova e comoda sede: si trova in via Nino Bixio 4 ed è allocato in locali confiscati alla mafia; per il sindaco Rizzo e l’Assessore Cusenza si tratta di una acquisizione che ha un doppio valore: “Un bene proveniente da attività illegali viene messo a disposizione della collettività – affermano – e inoltre l’ufficio si trova a pochi metri dalla spiaggia, comodo da raggiungere e pienamente fruibile per tutti, turisti in prima linea”.