Inserita in Politica il 25/04/2018 da Direttore M5S Valderice: la lista ottiene la certificazione all’uso del simbolo La candidata sindaca Marcella Mazzeo: “Faremo ripartire il territorio insieme ai cittadini” Ora c’è l’ufficialità. La lista del Movimento 5 Stelle di Valderice, formata in vista delle elezioni mministrative di giugno, ha ottenuto la certificazione all’uso del simbolo da parte degli organi preposti in seno al M5S. E’ formata da liberi professionisti, docenti, operatori

culturali, ma anche imprenditori e artigiani. La loro età abbraccia quasi una generazione - dai trentenni ai cinquantenni - e riproduce uno spaccato dei diversi ambiti sociali a sostegno delle varie istanze del territorio.

A guidarli la candidata sindaca Marcella Mazzeo, 45 anni, avvocato, che accoglie la notizia dell’avvenuta certificazione proiettandosi già nel lavoro di rilancio e

programmazione: “Non vogliamo arrenderci all’idea che la nostra Comunità sia avviata verso un lento e inesorabile declino. Che continui a essere umiliata da anni di politiche che hanno avuto come unico risultato quello di decretare uno stato di abbandono e di immobilismo. Vogliamo davvero far ripartire il territorio e lo faremo insieme ai cittadini.

Condividendo con loro scelte e obiettivi. Valderice ha già in sé tutte le risorse paesaggistiche, culturali e umane”