Inserita in Salute il 22/04/2018 da Direttore Giornata Ecologica a Torretta Granitola”, domenica 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione invita i cittadini e le associazioni di Campobello a partecipare alla “1ᵃ Giornata Ecologica a Torretta Granitola”, che si terrà domenica prossima, 22 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra. L’iniziativa di sensibilizzazione, promossa dall’azienda agricola Bono con il patrocinio del Comune e della Lega navale di Torretta, si propone di coinvolgere i cittadini di tutte le età nell’attività di pulizia della zona centrale della borgata, rappresentando ciò un momento significativo per l’esercizio della cittadinanza attiva e la formazione della coscienza ambientale in difesa del più grande bene di cui siamo in possesso: la Terra.