Inserita in Politica il 22/04/2018 da Direttore La magistratura Onoraria incontra l´On. Varchi Nel corso dell´incontro, con l´Onorevole Varchi, è emerso il grave disagio che sta vivendo la magistratura onoraria a seguito della riforma voluta dal PD e realizzata dal ministro Orlando. La riforma, ha sottolineato un magistrato, da un lato ha aumentato le funzioni e le responsabilità - assoggettando il magistrato al regime di pubblico dipendente e dall´altro lato, oltre a creare tanta confusione, lo considera piu che onorario un volontario "minore".



E´ stato sottolineato, da parte dei magistrati onorari, che gli scioperi che sono stati calendarizzati e realizzati non erano e non sono solo per la categoria ma nell´interesse della giustizia che, come è noto, negli ultimi anni a causa della crisi economica il contenzioso (civile e penale) ha subito e continua a subire un incremento consistente e conseguentemente sarebbe opportuno ed auspicabile utilizzare tutti quei magistrati che da anni hanno svolto e svolgono le funzioni con professionalità, garantendo al cittadino quella certezza necessaria e giustizia, che gli consente di riacquistare fiducia nello Stato.



La riforma, tra l´altro, ha creato una situazione di disparità di trattamento economico per la figura dei GOP (Giudice onorario di Pace). Se il GOP svolge le sue funzioni in Tribunale ha un piccola indennità - un rimborso inferiore a quello che la legge riserva ai volontari che come è noto è di 150 euro al giorno e senza giustificativi (D.Lgvo 117/17) - se svolge le sue funzione presso gli uffici del Giudice di Pace ha un´altra modalità di retribuzione, pur essendo la stessa figura e lo stesso magistrato onorario.



Urge, hanno dichiarato i magistrati onorari di Termini Imerese, una riforma che tenga conto delle reali esigenze che la comunità che chiede ogni giorno giustizia in tempi ragionevoli e che può essere realizzata solo con una strutturazione in modo intelligente della magistratura Onoraria. Infine, i rappresentanti della FEDERMOT, hanno ringraziato il Senatore per la posizione politica del gruppo parlamentare FDI che hanno assunto con riferimento alla elezione dei membri laici del CSM.