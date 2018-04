Inserita in Politica il 21/04/2018 da Direttore Il deputato M5S alcamese Lombardo in commissione Agricoltura della Camera "Sono orgoglioso - dice – di essere entrato a far parte di questa importante commissione, atteso che il nostro territorio è a fortissima vocazione agricola. Adesso inizia il vero lavoro, mi propongo di portare sui tavoli istituzionali gran parte dei problemi di questo fondamentale settore, nella speranza di contribuire a trovarne la soluzione. A breve comincerò ad effettuare degli incontri con imprenditori agricoli, associazioni di categoria e con tutti i soggetti che operano in questo comparto".