Inserita in Un caffè con... il 20/04/2018 da Direttore Elezione di due membri laici CSM. Giorgia Meloni vicina ai Magistrati onorari mortificati dal ministro Orlando Il 18 aprile 2018, nell´Aula alla Camera, si è tenuta la seduta per l´elezione di un giudice della Corte costituzionale e di due componenti laici del Consiglio superiore della magistratura.



Il presidente dei Fratelli d´Italia, l´onorevole Giorgia Meloni, ha spiegato al parlamento le ragioni per la quale continua a votare questo gruppo parlamentare, citando il nome del magistrato onorario Raimondo Orrù.



Ma in special modo, il presidente di Fratelli d´Italia, ha illustrato che la sinistra e quindi la gestione del ministro Orlando ha mortificato questa categoria di professionisti i magistrati onorari, i quali continuano a svolgere il loro lavoro giornalmente al fine di garantire al cittadino la Giustizia per i reati comuni che, seppure definiti generalmente minori, sono piuttosto fortemente sentiti dalla comunità e della collettività. Senza magistrati, tantissimi cittadini resterebbero senza giustizia.



Quindi, ad oggi, non si è ancora compreso le ragioni per cui il ministro Orlando ha mortificato i magistrati, non garantendo loro nessuna forma di tutela, per giunta in modo precario e con una retribuzione poco dignitosa in violazione anche dei precetti costituzionali. Orlando ha fatto una riforma che non ha nessun punto di riferimento né con la Costituzione né con l´ordinamento.