Donata la prima copia del volume "L´Età d´Oro delle Due Sicilie. I Borbone ed i Real Siti" a Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone Due Sicilie

Il Comm. Dott. Prof. Nobile Antonio Fundarò, docente di "Storia della Filosofia Contemporanea" nel Corso di Laurea in "Scienze e Tecniche Psicologiche" dell'Università degli Studi di Palermo, ha donato a Sua Altezza Reale il Principe D. Carlo di Borbone Due Sicilie, Duca di Castro e Gran Maestro degli Ordini Dinastici, il pregevole volume, recentemente edito, dal titolo "L'Età d'Oro delle Due Sicilie. I Borbone ed i Real Siti", edito per i tipi della casa editrice L'Espresso di Roma. L'evento si è tenuto nel prestigioso San Paolo Palace Hotel di Palermo.

Pubblico a seguire la mia prefazione al volume.



"LŽAmico e Confratello Cav. Prof. Antonio Fundarò, docente ed appassionato al mondo borbonico in continua rivalutazione storica, con un revisionismo scientifico, ha dato alle stampe la presente Opera rivolta ad un pubblico di attenti lettori appassionati di storia.

«Amor mi mosse, che mi fa parlare», come disse il Sommo Dante (Inf., c. II, v. 72), così lŽAutore, con un taglio giornalistico, affronta lŽEpoca di splendore della Real Casa Borbone Due Sicilie, per le innovazioni portate allŽagricoltura, allŽindustria, ai trasporti e alla cultura.

Il libro nasce proprio ad Alcamo ad opera di un brillante Cavaliere Costantiniano di San Giorgio, particolarmente devoto agli ultimi Borbone Due Sicilie: S.A.R. Don Ferdinando Maria, Duca di Castro, che lo nominò Cavaliere di Merito, ed il nuovo Gran Maestro ed erede S.A.R. il Principe Don Carlo, Duca di Castro, degno continuatore del Suo Augusto Genitore, che gli ha conferito la Placca.



Alcamo, Patria di due fra i più illustri dignitari: S.E. il Barone Don Felice Pastore Cambon (Palermo, 5 Agosto 1786 – 11 Maggio 1862), Commendatore del Real Ordine di Francesco I che fu Intendente (di Trapani e poi Palermo) e Consultore del Regno; e S.E. Nob. Cav. U.I.D. Don Francesco Mistretta Domina (Alcamo, 28 Marzo 1798 – 20 Dicembre 1862), Graduato Procuratore Generale del Re e Direttore (1852-1860) di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici nella Luogotenenza di Sicilia, Cavaliere e Commendatore del Real Ordine di Francesco I e Cavaliere di II Classe dellŽOrdine Imperiale di S. Anna di Russia (in brillanti), Accademico Peloritano e fondatore dellŽAccademia Ciulliana (trisavolo dello scrivente), continua a dare i suoi frutti culturali con questa pregevole Opera, alla quale seguiranno altre.

Ad Antonio Fundarò, attento cultore di questa Terra e delle Sue più nobili origini, storico e promotore delle Identità, gli auguri di «ad majora semper»".