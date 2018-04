Inserita in Cultura il 18/04/2018 da Direttore Labozeta. Il 28 giugno 60 artisti, tra professori d’orchestra e coristi, daranno vita a un concerto nel cuore dell’antica Roma Riparte da un palcoscenico esclusivo, quella della Roma Imperiale - ovvero dalla chiesa di San Lorenzo in MIranda edificata all’interno del Tempio di Antonino e Faustina, a pochi passi dalla Via Sacra dei Fori Imperiali - il terzo concerto organizzato da Labozeta S.p.a. dedicato al mondo della Scienza e della Cultura. Un evento esclusivo dedicato al celebre musicista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart tra il sacro e il profano, in un notturno crepuscolare di suoni e sensazioni uniche, in un luogo la cui storia rappresenta da sempre la culla della civiltà.



“Ancora una volta - afferma Giancarlo De Matthaeis, presidente di Labozeta S.p.a. - la nostra azienda vuole farsi promotrice di un evento singolare nel tentativo di ridare lustro alla comunità scientifica romana e italiana in una location magica. Questa occasione diventa per noi motivo di orgoglio, perchè è assolutamente necessario rivitalizzare questo affascinante mondo della scienza e della ricerca, specie in un momento di grande crisi identitaria e culturale. Infondere fiducia e dare il giusto riconoscimento alle tante eccellenze che affollano l’Italia e che coinvonvolgono migliaia di ricercatori che spesso lavorano nell’ombra e nel silenzio è un atto dovuto”.



La serata, a cui parteciperanno diversi esponenti della comunità scientifica e accademica, sarà ancora una volta teatro di intense emozioni con due capolavori del giovane compositore salisburghese. La piccola serenata k.525 preluderà ai Vespri del Confessore k.339 conciliando tematiche note in una cornice unica e spettacolare per un tramonto indimenticabile, tra celebri colpi d’arco e momenti di danza snocciolati nella sequenza che annuncia un intenso momento di raccoglimento, incastonato tra rulli di tamburo e festosi squilli di tromba.



L’evento è esclusivamente su invito personale