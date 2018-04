Inserita in Cronaca il 17/04/2018 da Direttore MARSALA: SPACCIO DI DROGA NONOSTANTE I DOMICILIARI. ARRESTATO DAI CARABINIERI 66ENNE I Carabinieri della Compagnia di Marsala, la scorsa settimana, hanno tratto in arresto un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nel pomeriggio di martedì 10 aprile, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, diretta dal Luogotenente Antonio Pipitone, durante un quotidiano servizio di controllo del territorio, allertata per una lite familiare, raggiungeva l’abitazione di MARINO Francesco, marsalese classe ’52, già ivi ristretto in regime di detenzione domiciliare per pregresse vicissitudini giudiziarie. Considerate le modalità e le circostanze della lite che non avevano convinto appieno i militari intervenuti, quest’ultimi decidevano di approfondire i controlli. Giunti nel garage adiacente all’abitazione, insospettiti anche dall’improvviso nervosismo del MARINO, i Carabinieri procedevano ad effettuare una perquisizione, all’esito della quale venivano rinvenuti, occultati in un borsone, circa 250 grammi di hashish suddivisi in panetti. Il controllo veniva esteso altresì all’intera abitazione ove venivano rinvenute modiche quantità di cocaina e marijuana oltre ad un bilancino di precisione. Il MARINO veniva quindi immediatamente condotto presso gli uffici di Villa Araba e dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo ennesimo risultato, portato a compimento dai militari della Compagnia di Marsala, sottolinea la massima attenzione verso lo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno sempre più dilagante che spesso colpisce giovani e giovanissimi ignari delle conseguenze cui vanno incontro.