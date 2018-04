Inserita in Sport il 16/04/2018 da Direttore In Inghilterra gli “WTKA England Open Championships”. Presenti per il terzo anno di seguito , l’asd Team Sicilia di Trapani Si svolgeranno a Barnsley Metrodome in Inghilterra gli “WTKA England Open Championships” manifestazione di Arti Marziali e Sport da Combattimento che, dopo i “Campionati Mondiali Unificati” svolti in Italia a Marina di Carrara, è sicuramente quella di maggiore importanza per la stessa “WTKA International”. La manifestazione si svolgerà su 5 ring, 8 tatami (tappeti di gara) con la partecipazione di circa 1000 competitori appartenenti a squadre provenienti da tutta Europa.



Presenti per il terzo anno di seguito, l’asd Team Sicilia di Trapani con i colori della WTKA Sicilia, pronta a giocarsi il Titolo degli “Open Championships” che nelle precedenti edizioni era stato ribattezzato “la battaglia di Sheffield”. Presenti con il Maestro Trapanese Cesare Belluardo (cintura nera 7°dan di Kick Boxing e Presidente Regione Sicilia per la stessa sigla federale) i figli Davide ed Alessio, plurititolati ai Mondiali Unificati degli ultimi anni in diverse specialità della Kick Boxing, dal tatami (tappeto di gara delle arti marziali) al ring e nel Karate sportivo. Alessio, inoltre, è attualmente facente parte della Nazionale Italiana WTKA Kick Boxing 2018 e Davide lo è stato nelle due precedenti stagioni sportive. Dichiara lo stesso Belluardo:“Presenziare ad una manifestazione internazionale di questa importanza, alla quale parteciperanno le più titolate rappresentative europee, indossando la maglia con scritto Italia e Sicilia, è il sogno di tutti i Tecnici Sportivi. Il solo fatto di esserci è per me già una vittoria, essere presente con i miei figli una grande felicità che auguro ad ogni padre e praticante di Arti Marziali”. Continua il Maestro trapanese:”essendo presente per il terzo anno di seguito, mi sento ormai come se fossi a casa, in compagnia dei miei colleghi ed amici inglesi Terry Johnston, Rick Burns e Peter Spensley, referenti della WTKA England”.



Si svolgeranno competizioni in tutte le discipline sportive della Kick Boxing, dal fight point (combattimento a punti), al continuous fighting (combattimento continuato), tatami e ring.



Doveroso e sentito il ringraziamento ai Presidenti WTKA Michele Panfietti e Cristiano Radicchi da parte dello stesso Belluardo.



Presso la sede sportiva dell’asd Team Sicilia, intanto, continua la preparazione della rappresentativa che consoliderà il punteggio acquisito per la Maratona Italiana WTKA 2018, alla terza ed ultima tappa di Messina che si svolgerà a fine mese. Stagione impegnativa, ma piena di soddisfazioni ed opportunità.