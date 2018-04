Inserita in Sport il 16/04/2018 da Direttore Street Workout piace anche ai turisti in visita in Sicilia. Per la terza edizione in trecento si allenano nei luoghi più belli di Mazara Street Workout piace anche ai turisti in visita in Sicilia. Tra gli oltre trecento partecipanti all´evento sportivo di ieri mattina a Mazara del Vallo c´erano infatti anche una quindicina di olandesi incuriositi dalla particolarità della manifestazione, e che hanno potuto vivere la città del Satiro in un modo alquanto singolare. Insieme agli altri appassionati di sport provenienti da varie zone della Sicilia, hanno infatti percorso in camminata sportiva le vie della città, e si sono allenati in alcuni dei luoghi più belli eseguendo gli esercizi a corpo libero proposti dagli istruttori mediante le cuffie wireless. "Fare sport tra le bellezze architettoniche e naturali- racconta Emanuele Sammartano, organizzatore della manifestazione per la provincia di Trapani- è sempre un´emozione. La Sicilia, grazie al suo clima mite e ricca com´è di bellezza, si conferma luogo ideale per vivere l´esperienza sportiva outdoor di Street Workout".



Sette le tappe su cui si è articolato il percorso: Piazza Mokarta, Piazza della Repubblica, Piazza Plebiscito, Piazzale Quinci, Piazzale San Vito, Rotonda Lungomare San Vito e Lungomare Mazzini, ritorno in Piazza Mokarta e, infine, in Corso Umberto.



"Questa volta ci siamo allenati persino nella spiaggia della città- racconta Sammartano, che è anche istruttore sportivo- è stato divertentissimo. E un´altra tappa emozionante è stata l´atrio del bellissimo Collegio dei Gesuiti, monumentale costruzione storica della città".



La terza edizione di Street Workout a Mazara è stata pensata anche come "contenitore" di alcune attività collaterali allo sport e al benessere in generale. All´evento, per esempio, ha aderito il CSEN Trapani, ente di promozione sportiva, presente con un suo stand informativo dedicato agli istruttori o potenziali tali, e con alcuni rappresentanti del suo team di operatori olistici che hanno fatto testare le più innovative tecniche di massaggio ad alcuni dei partecipanti. Presenti in piazza Umberto anche stands di prodotti naturali di erboristeria e di integratori alimentari per sportivi.



L´evento tutto si è svolto nella mattinata di oggi, domenica 15 aprile, in un clima di festa- taglio del nastro, fumogeni colorati e palloncini allo start, e brindisi a fine evento – e di piacevole condivisione. "Lo sosteniamo fin dal primo evento- conclude Sammartano- lo sport unisce. Per questo, siamo già pronti per organizzare nuove tappe di Street Workout in provincia di Trapani".



La manifestazione, come le due precedenti a Mazara, è stata organizzata dal team di Emanuele Sammartano, in particolare con la collaborazione di Giovanna e Sabrina Asaro, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, e realizzato grazie al supporto di alcune aziende del territorio.



Hanno partecipato in qualità di trainers: Emanuele Sammartano, Sabrina e Giovanna Asaro, Anna Gagliano, Katia Fragapane, Mimma Giacalone, Francesco Piccitto, Sabrina Villani, Cristina Mistretta, Silvana Li Causi, Martina Lentini, Marzia Ventimiglia, Agata Cusumano, Antonella Cusumano, Giacomo D´Alberti , Giovanni Zuppardo, Giuseppe Buetto.