Inserita in Tempo libero il 15/04/2018 da Direttore Cultura, tradizione italiana in Belgio al festival della canzone Si è svolta ieri sera 14 aprile il festival della canzone italiana in Belgio. Partecipazione e passione nel segno dei valori e della tradizione. Non è mancata la presenza dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale). Presente anche l´onorevole Aldo carcaci, presidente onorario dell´Associazione, il quale ritiene l´appuntamento un evento irrinunciabile.



Tanti gli amici e soci presenti al festival il quale ha riscosso, come sempre, un grande successo ed ha visto una grande partecipazione ma, soprattutto, come ha dichiarato un socio presente "ci si sente più italiani in questi eventi ed in queste circostanze ed occasioni, fuori dall´Italia, che in Italia".



Italia manca ancora l´italiano vero, infatti si discute di Nord contro sud e centro come se fossero tutte realtà separate.



La politica non ha ancora chiaro che in un momento di crisi piu che economica si dovrebbe parlare di crisi di identità e di valori serve invece quel unità forte agganciata all´identità di un popolo per cultura e tradizione per poter superare la crisi economica ma soprattutto morale.