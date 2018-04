Inserita in Politica il 14/04/2018 da Direttore “MAZARA Si Differenzia” Presentato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti “Abbiamo introdotto un innovativo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che siamo certi ci consentirà di raggiungere alte percentuali in breve tempo e di mantenere i nostri già alti standard di pulizia del territorio comunale. Attraverso poche e semplici regole le famiglie mazaresi potranno effettuare la raccolta differenziata senza particolari difficoltà ed in tutto il territorio comunale, centro e periferie. E’ necessaria la collaborazione di tutti e soprattutto è fondamentale un coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per far si che i giovani siano i veri e propri insegnanti in famiglia delle buone regole di educazione ambientale”.



Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, intervenendo alla manifestazione di presentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’, che si è svolta questa mattina nell’Auditorium Mario Caruso, per l’occasione gremito da cittadini, associazioni, studenti, docenti e istituzioni, tra cui anche l’on. Vita Martinciglio, deputato nazionale.



Nel corso della presentazione, moderata dall’addetto stampa del Comune Ettore Bruno, sono intervenuti oltre al Sindaco Nicola Cristaldi, il dott. Vito Di Giovanni responsabile dell’Ufficio Aro Mazara e l’ing. Luca Barresi, responsabile esecutore del progetto dell’A.T.I. Tech Servizi s.r.l. con Ecoin s.r.l. e Icos s.r., aggiudicataria del servizio quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti.



Il nuovo sistema di raccolta differenziata inizierà il 14 maggio. Il territorio è stato suddiviso in zone ed in ognuna di queste saranno effettuati la distribuzione delle locandine esplicative del servizio, la fornitura agli utenti dei quattro contenitori utili per la raccolta ed il ritiro dei cassonetti stradali in quanto, a regime, nessun cassonetto sarà più in strada.



Si è tentato di agevolare la raccolta differenziata in due modi: a) prevedendo che in giorni dispari si effettui la raccolta differenziata di umido organico e secco residuale, mentre nei giorni pari si effettui la raccolta di vetro e multi materiale; b) prevedendo che il muti materiale (plastica, barattoli, lattine, carta e cartone) siano contenuti in un unico contenitore e che la differenziazione di questi venga effettuato successivamente dalla ditta.



La nuova raccolta differenziata prevede che gli utenti, dotati di appositi contenitori colorati forniti dalla ditta aggiudicataria de servizio, provvedano a smistare i rifiuti secondo la tipologia e i colori come appositamente spiegato nel volantino che sarà consegnato unitamente ai contenitori.



La raccolta verrà effettuata nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) per quanto riguarda l’umido organico (contenitore MARRONE) ed il secco residuale (contenitore GRIGIO).



La raccolta verrà effettuata nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) per quanto riguarda i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).



Dalle ore 5 del sabato alle ore 22 della domenica sarà vietato esporre i contenitori dei rifiuti, in quanto la domenica non è prevista alcuna raccolta.



I contenitori colorati dovranno essere esposti davanti l’uscio di casa entro le ore 05,00 del giorno di raccolta.



Nei prossimi giorni verranno effettuati incontri informativi presso gli istituti scolastici cittadini e in tutti i quartieri della Città in giornate prestabilite che verranno pubblicizzate con ampio margine. Saranno inoltre allestiti stands dimostrativi dove si potrà comprendere meglio il funzionamento del sistema di raccolta differenziata e negli stessi punti informativi dislocati nei quartieri si potranno anche ritirare i contenitori che saranno consegnati anche singolarmente alle famiglie.



Per le utenze non domestiche l’impresa aggiudicataria del servizio di raccolta sta già provvedendo a informare gli esercenti su date e orari di raccolta.



Rimangono pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.