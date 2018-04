Inserita in Cultura il 13/04/2018 da Direttore ALTRA QUINTA DELL’ITITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI-PIPITONE” IN VISITA DIDATTICA AL PALAZZO MUNICIPALE E A PALAZZO VII APRILE Gli alunni della classe 5E dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi- Pipitone” di Marsala sono stati in visita oggi al palazzo dei Pubblici Uffici e a palazzo VII Aprile. I ragazzi, accompagnati dalle insegnanti Rosalba Mezzapelle e Cesarina Perrone sono stati ricevuti al palazzo Municipale dall’Assessore alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri. Diverse sono state le domande rivolte dai giovanissimi studenti alla titolare delle deleghe alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili dell’Amministrazione Di Girolamo. Dal Palazzo comunale gli alunni della 5^ E si sono poi trasferiti a Palazzo VII Aprile dove hanno avuto modo di visitare Sala Delle Lapidi, sede istituzionale del Consiglio Comunale.