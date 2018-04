Inserita in Politica il 06/04/2018 da Direttore Crociera con MSC Opera con destinazione Francia -Spagna- Malta. La vacanza a portata di mano promossa dall´Anas Messina S. Margherita Peloro Anas Messia Santa Margherita organizza una Crociera cn MSC Opera Francia – Spagna – Malta le destinazioni. La crociera, le cui condizioni vantaggiose sono riservati a tutti i soci Anas, parte dal porto di Messina Il 10 maggio alle ore 18:00 e dopo un’escursione su tutto il mediterraneo è previsto il rientro il successivo 17 maggio sempre a Messina. Le quote di partecipazione sono : Cabina doppia interna Fantastica: 600 euro Cabina doppia esterna con finestra Fantastica: 760 euro Cabina doppia esterna con balcone Fantastica: 930 euro La quota comprende: Crociera a bordo di MSC Opera – Sistemazione nella cabina prescelta – pensione completa a bordo – attività di bordo ed intrattenimento – facchinaggio dei bagagli all’imbarco e sbarco – tasse e servizi portuali – Polizza assicurativa Resp. Civi. – assistenza medica, bagaglio e annullamento viaggio (polizza Base) – Iva La crociera è stata organizzata con la collaborazione di “Viaggi Qualità”. Per maggiori informazioni contattare la presidenza di Anas Messina Santa Margherita Peloro di Messina – Umberto Bitto 3475901152 Viaggi Qualità – Grazia 3396517161