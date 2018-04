Inserita in Politica il 05/04/2018 da Direttore Sicilia/ Sgarbi alla collega di giunta Grasso: “Mai vista. In 3 mesi fatte da me tante iniziative, da lei disertate. Attendo di leggere le sue” Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei beni culturali della Regione Siciliana. replica a Bernadette Grasso, assessore regionale alle Autonomie Locali, che in una dichiarazione “rimprovera” allo Storico e critico dell’arte di non essere stato presente in assessorato “tutti i giorni”, alla stregua di un impiegato.



“Una strana coincidenza: tutte le volte che sono stato in giunta non ho mai visto l’assessore Grasso. E quella su di me è la prima dichiarazione che leggo sul suo conto.



La mia programmazione - ricorda Sgarbi - è stata tale che sono già in atto numerose iniziative da me programmate ma disertate dall’assessore Grasso: le mostre a Villa Zito, con finanziamenti da me raccolti fuori dalla Regione; il ritorno del dipinto di Boldini su Franca Florio; la mostra “Da Ribera a Luca Giordano”; la mostra su Antonello e Laurana a Palazzo Abatellis; la mostra “Il ruggito della velocità” all’Albergo dei Poveri; la mostra sulla pinacoteca dell’Università di Palermo a Palazzo Steri; la mostra sulla “Scuola di Palermo” a Palazzo Riso: le giornate di studio su “Gli Stati Generali della Cultura” in programma nei prossimi mesi a Gangi; la mostra sui pittori fiamminghi a Palazzo dei Normanni; la costituzione del Cda del Parco archeologico di Agrigento; le prelazioni di acquisto sul Castello di Schisò e Villa Pietratagliata; la redazione della legge sulle dimore storiche; la redazione della legge sull’Authority per i Beni Culturali; il vincolo sul centro storico di Poggioreale e sugli edifici adiacenti al Cretto di Burri; l’assegnazione totale dei ricavi della vendita dei biglietti dei musei e dei parchi archeologici all’amministrazione dei beni culturali; l’istituzione degli ispettori onorari per i beni culturali.



Attendo - conclude Sgarbi - di leggere gli atti prodotti dall’ assessore Grasso, compiacendomi, nell’attesa, della sua presenza quotidiana nell’assessorato da lei diretto”