Inserita in Sport il 31/03/2018 da Direttore MAZARA CALCIO: MERITATO RIPOSO PASQUALE, MARTEDI 3 APRILE RIPRENDONO GLI ALLENAMENTI. GLI AUGURI DELLA SOCIETA’ Finiti gli allenamenti, si va al meritato riposo pasquale. Mister Massimiliano Mazzara nonostante le due settimane di riposo domenicali per la sosta del campionato, nei giorni scorsi non ha esitato a fare lavorare i suoi giocatori per tenere alta la concentrazione e la condizione fisica in vista delle ultime tre gare di campionato. Domenica 8 aprile i canarini affronteranno alle ore 16 in trasferta il Mussomeli, il 15 aprile alle 16 visita al Marsala e il 22 aprile alle 16,30 l’Alcamo al Nino Vaccara. Da queste ultime tre gare, società e tecnico pretendono dai giocatori il massimo. I canarini distano un punto dalla griglia play off e bisogna trovare la forza per entrarne a far parte. Sotto l’aspetto della preparazione la squadra è in buona condizione fisica a parte Gomez fermo da qualche giorno per un problema al ginocchio, Grippi che si è allenato a parte, Puglisi influenzato e indisponibile per qualche giorno Giampaolo Giacalone. Sciara,dopo l’avventura con la rappresentativa regionale in Abruzzo si è aggregato ai compagni. Giovedi scorso si è disputato un test amichevole al Vaccara con il Campobello, una sgambatura per titolari e giovanissimi. Ieri venerdi, ultimo allenamento mattutino con brindisi pasquale tra società e giocatori. La squadra ritornerà ad allenarsi martedi pomeriggio 3 aprile per iniziare a preparare la gara esterna di Mussomeli dove mancheranno gli squalificati Ciancimino e Sciara, entrambi per una giornata.



La società canarina presieduta dal presidente dott. Filippo Franzone, mister Mazzara, la squadra e lo staff gialloblu, augurano al Sindaco, all’Assessore allo Sport, all’Amministrazione Comunale, al Consiglio Comunale, alle istituzioni tutte, alle forze dell’ordine, agli organi federali, alle società sportive, agli organi di stampa e comunicazione, alla grandiosa e speciale tifoseria canarina e a tutta la città, una serena Buona Pasqua, AUGURI