Inserita in Politica il 31/03/2018 da Direttore Mazara: Sabato 31 Marzo Resurrexit; Domenica 1 Aprile l’Aurora RESURREXIT, Sabato 31 marzo ore 19,00 Chiesa Santa Veneranda: 25 performers si esibiranno nella Sacra Rappresentazione della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. Il titolo di Resurrexit, è lo stesso titolo del dramma liturgico della Pasqua che nel 1130 fu rappresentato a Mazara in onore del Re Ruggero II.



L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Giardini d’Arte, con il patrocinio oneroso del Comune di Mazara del Vallo e la collaborazione della Diocesi.



AURORA, Domenica ore 10,00 Piazza della Repubblica:



Si rinnova anche per il 2018 il classico appuntamento pasquale dell’Aurora, l’incontro tra le Statue del Cristo Risorto e della Madonna.



L’evento, organizzato dalla Parrocchia Cattedrale, dalla Pro Loco e dal gruppo di volontari dell’Aurora, si svolgerà secondo il seguente programma:



Alle ore 9 da piazza Porta Palermo l’uscita a cavallo dell’Angelo che annuncia l’Aurora e che effettuerà il percorso: Corso Vittorio Veneto, Corso Umberto, Piazza Mokarta, Via San Giuseppe per giungere infine in Piazza della Repubblica.



Alle ore 10,00 è prevista l’Aurora, in piazza della Repubblica.



Accompagnati dalla banda musicale, i protagonisti raggiungeranno in processione la chiesa di San Vito in Urbe di via Santa Teresa, attraverso il seguente percorso: piazza della Repubblica, via San Giuseppe, corso Umberto, corso Vittorio Veneto, via Adria, Molo Caito, Via Discesa degli Inglesi, Via Carmine, Piazza Plebiscito e Via Santa Teresa.