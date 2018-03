Inserita in Politica il 30/03/2018 da Direttore L´Avv. Tomas Belfante Presidente ANAS Molise ha incontrato l´On.le Salvini Il presidente Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Molise avvocato Thomas Belfante ha incontrato il segretario nazionale della Lega onorevole Matteo Salvini. Nel corso dell´incontro il Presidente dell´Associazione ha rappresentando il disagio sociale che il paese ed in particolare il Molise sta vivendo. L´associazione continua l´azione di promozione sociale e la presentazione dei problemi che le singole regioni vivono a causa dello scollamento che si creato tra la politica e la società.



Lo scopo dei dirigenti dell´Associazione ANAS è quella di presentare la situazione sociale dei singoli territori, atteso che molti rappresentanti eletti in seno alle due camere spesso non sono del territorio e conseguentemente sconoscono i problemi sociali.



LaA legge elettorale ha creato le condizioni, come è noto, che non sempre gli eletti sono espressione del territorio, anzi, molti deputati, a causa della distribuzione a carattere Nazionale, sono stati eletti in territori che nulla hanno a che vedere con le origini, la cultura e la tradizione.



Ecco le ragioni per cui l´associazione sente il dovere di rappresentare ai vari segretari quali sono le problematiche territoriali per avviare una politica di sviluppo attraverso la costruzione di un piano industriale del paese.