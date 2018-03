Inserita in Cultura il 30/03/2018 da Direttore I MISTERI DI ERICE, OGGI L’USCITA ALLE 15,30 DALLA CHIESA DI SAN GIULIANO, L’INVITO DEL SINDACO DANIELA TOSCANO Si svolgerà oggi pomeriggio, lungo le suggestive strade del centro storico, la solenne processione dei Misteri di Erice, l’evento più suggestivo della settimana Santa. A poca distanza dalla monumentale manifestazione di Trapani, anche il borgo medioevale ericino dà vita ai suoi Misteri, resi ancora più affascinanti dall’atmosfera magica della cittadina medievale. Una manifestazione carica di fascino connotata da forti momenti di spiritualità, e caratterizzata da un corteo che si snoda lungo le strade acciottolate del borgo medievale in una atmosfera intrisa di religiosità e tradizione che regala forti emozioni e scorci incantevoli.



L’uscita dei misteri di Erice è prevista, dopo la funzione religiosa, alle 15:30 dalla chiesa di san Giuliano dove i gruppi faranno poi rientro in serata. Un appuntamento da non perdere per tutti quei turisti che transitano nel nostro territorio in queste giornate di festa.



Voglio invitare tutti domani pomeriggio a recarsi ad Erice per partecipare alla processione dei Misteri, una processione che anche se meno conosciuta di quella di Trapani e di dimensioni più ridotte, svela lo spirito e la dedizione del popolo ericino che ogni anno ripercorre la passione di Cristo, creando un momento imperdibile di celebrazione religiosa in una perfetta combinazione di storia e tradizione – ha dichiarato il Sindaco di Erice Daniela Toscano.