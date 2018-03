Inserita in Politica il 29/03/2018 da Direttore TRAPANI, BOLOGNA: «I MISTERI DEVONO IMPORSI NEL PANORAMA INTERNAZIONALE » Valorizzare la secolare processione del venerdì santo a Trapani. E´ l´obiettivo inserito nel progetto elettorale "Nuova Città" del candidato sindaco Peppe Bologna. "I Misteri e tutta la Settimana Santa- si legge nel documento- devono aumentare il loro prestigio, la capacità attrattiva ed imporsi nel panorama internazionale".



Riguardo al percorso della processione, va ricordato come dal sondaggio commissionato nei mesi scorsi dal candidato sindaco di Trapani e rivolto ai commercianti del centro storico, della via Fardella e delle traverse, sia emerso come il 73,45% degli intervistati sia favorevole al transito dei Misteri in via Fardella.







Per Peppe Bologna sarebbe opportuno istituire un biglietto di ingresso, tranne che per i residenti, per assistere alla Processione, i cui proventi, in buona parte, servirebbero per promuovere l´evento nel mondo; i Misteri inoltre dovrebbero essere ospitati in un museo in modo da essere visitabili tutto l´anno. Secondo Bologna infine la processione, oltre al venerdì Santo, potrebbe uscire per le vie della città un´altra volta, ad esempio nel mese di settembre in concomitanza con il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, per attrarre una fetta di turismo interessata a partecipare ad iniziative culturali.