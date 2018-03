Inserita in Cultura il 28/03/2018 da Direttore L´ Associazione A.SVI.TUR. onlus, grazie all´ aiuto dei volontari, hai distribuito colombe e uova pasquali alle famiglie bisognose Nel pomeriggio di martedì 27 Marzo sono stati distribuiti a circa dieci famiglie disagiate colombe pasquali e per i più piccoli uova di Pasqua.



Il tutto è stato possibile grazie ad una raccolta dei volontari dell´associazione A.SVI.TUR.



"Sono felice - commenta Giacomo Li Causi, presidente dell´A.SVI.TUR.- viviamo un periodo particolare di enorme difficoltà e disagio e tante famiglie ogni giorno ci chiedono aiuto, mi auguro che questi nostri sacrifici, fatti con gioia ed amore per chi soffre, possano portare un po´ di serenità nelle loro case per queste festività pasquali.

E come sempre oltre alle colombe e alle uova un´ abbraccio ed un sorriso fraterno sono il più bel regalo che possano ricevere e valgono più di mille parole."