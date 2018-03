Il senatore Santangelo, uno dei tre segretari del gruppo M5s al Senato, farà parte del direttivo dell´assemblea dei parlamentari degli stessi

Inserita in Politica il 28/03/2018 da Direttore Il senatore Santangelo, uno dei tre segretari del gruppo M5s al Senato, farà parte del direttivo dellŽassemblea dei parlamentari degli stessi Il Senatore Santangelo, già nominato segretario del Gruppo M5s a Palazzo Madama è stato proposto quale candidato a Questore del Senato, oggi le votazioni in aula.





Il senatore trapanese Vincenzo Santangelo è uno dei tre segretari del gruppo M5s al Senato e inoltre farà parte del direttivo dellŽassemblea dei parlamentari M5s. Un doppio riconoscimento, istituzionale e politico, che vede lŽesponente trapanese entrare nella "cabina di regia" del movimento, sia nellŽambito di Palazzo Madama, sia nellŽambito dellŽassemblea dei parlamentari (che riunisce gli eletti di entrambi i rami del parlamento). Le nomine alla Camera e al Senato sono state ratificate ieri pomeriggio dallŽassemblea dei parlamentari pentastellati. I senatori M5s hanno ufficializzato la nomina del capogruppo Danilo Toninelli, che è stato scelto per acclamazione; i deputati hanno confermato Giulia Grillo.





Il senatore Santangelo nellŽambito dellŽattività parlamentare avrà funzioni di segretario dŽaula del gruppo di cui fanno parte nellŽambito direttivo anche: Vito Crimi (Vicecapogruppo vicario); Vilma Moronese, Stefano Patuanelli, Gianluca Perilli, Daniele Pesco (vicecapigruppo); Gianluca Castaldi, Sergio Puglia (gli altri due segretari con Vincenzo Santangelo); Nunzia Catalfo (tesoriera).





Il gruppo M5s al Senato ha approvato anche il suo statuto che reca nuove regole, soprattutto negli aspetti legati allo snellimento dei lavori parlamentari e alla presentazione dei ddl. Uno statuto, inoltre, che renderà il lavoro parlamentare aderente al programma del movimento, e il ruolo dei Senatori aderente al codice etico che il M5s sŽè dato. La nomina allŽinterno dei diversi organismi del Parlamento e dei gruppi è un passaggio fondamentale per il pieno funzionamento delle assemblee.



«Sono felice dellŽindicazione sul mio nome emersa dai colleghi del Senato - ha commentato il sen. Santangelo -. Il ruolo di segretario e la fiducia accordatami mi carica di ulteriori responsabilità. Allo stesso modo, con la medesima misurata soddisfazione, accolgo il coinvolgimento nel direttivo dellŽassemblea dei parlamentari, che ha lŽimportante funzione politica dŽindirizzo nei lavori parlamentari. Il M5s ha proceduto alle nomine in maniera trasparente, con celerità, e con lŽefficacia che meritano le assemblee parlamentari. Ci attendono giorni impegnativi di lavoro per un cambiamento reale del Paese, con un Paralamento che recuperi centralità nellŽazione legislativa nellŽinteresse dei cittadini. Non va dimenticato, inoltre, che nel mandato degli elettori, così come indicato anche nel nostro programma cŽè la lotta agli sprechi, la riduzione dei costi della politica, lŽapplicazione delle norme pensionistiche (legge Fornero) anche ai parlamentari in carica, e lŽabolizione dei vecchi vitalizi. È nellŽalveo di queste indicazioni che ci muoveremo per il funzionamento del parlamento».





Il M5s, inoltre, ha indicato il senatore Santangelo nella rosa per la nomina dei senatori questori, insieme ai colleghi Laura Bottici e Primo Di Nicola. Le votazioni per le nomine si terranno alle 15.