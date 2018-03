Inserita in Cultura il 27/03/2018 da Direttore All’Auditorium Sant’Agostino di Trapani, in occasione della settimana santa, si terrà l’esposizione de I Misteri ad acquerello di M. Giovanna Cammarasana Dal 29 al 31 marzo presso l’Auditorium Sant’Agostino, in piazza Saturno a Trapani, avrà luogo una mostra di francobolli ed acquerelli che vede insieme ilCircolo Filatelico e Numismatico “Nino Rinaudo e l’ Associazione Amici del Museo Pepoli.





L’annuale mostra del Circolo Filatelico che si svolge in occasione della Settimana Santa, quest’anno ospiterà infatti l’esposizione de I Misteri ad acquerello di M. Giovanna Cammarasana , curata dall’Associazione Amici del Museo Pepoli.





La rassegna filatelica che si svolge annualmente da quattordici anni presenta, in occasione delle festività pasquali, collezioni di francobolli di storia postale, tematiche, prefilateliche, immagini devozionali, documenti. Anche quest’anno, nel pomeriggio del 30 marzo, sarà operativo un ufficio postale temporaneo fornito di annullo speciale sulla tradizionale processione del Venerdì della Settimana Santa.





L’annullo figurato 2018 è dedicato al quindicesimo gruppo sacro dei Misteri “La Sollevazione della Croce”, la cui immagine è riprodotta su una cartolina, a tiratura limitata, tratta da un dipinto originale ad acquarello di M. Giovanna Cammarasana, la quale nel corso degli anni ha dedicato un suo dipinto, uno per ogni anno, a quindici gruppi dei Misteri.





Su iniziativa dell’Associazione Amici del Museo Pepoli, di cui la pittrice è socio fondatore, vengono quest’anno posti in esposizione tutti e venti i dipinti ad acquerello che riproducono i gruppi e i simulacri della processione dei Misteri.





Le mostre saranno inaugurate giovedì 29 marzo alle ore 16,30 e saranno visitabili fino al 31 marzo nei seguenti orari: giovedì dalle 16,30 alle 20.00, venerdì 30 dalle 9,30 alle 20,00, sabato 31 dalle 9,30 alle 13,00.