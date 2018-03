Inserita in Un caffè con... il 27/03/2018 da Direttore Non confondiamo la politica con il potere, è come dire confondere l´autorevolezza con l´autorità Nel dibattito politico odierno, soprattutto quello a carattere sociale, molte volte viene a confondersi la politica con il potere ma, difatti, nella realtà i due aspetti si distinguono. La società si lascia convincere che basta gestire il potere per essere un politico ma non è così. Il politico è colui che ha una visione chiara e lungimirante dei problemi della società e, quindi, in grado di prevedere gli sviluppi di una situazione o le conseguenze e proporre le giuste soluzioni.







La soluzione è stata già creata dalla politica, mentre il potere si tratta di gestire l´istante, il presente e ciò che passa con il presente, che non riguarda il futuro.







Così è la stessa cosa per quanto riguarda l´autorevolezza e l´autorità. L´autorità è il Potere determinante che la volontà di una persona esercita per forza propria, invece l’autorevolezza è ciò che gli altri riconoscono in noi, come superiori rispetto l’altro, dettata dalle proprie condizioni culturali, morali e sociale, il tutto senza esercitare forza.



Antonio Lufrano