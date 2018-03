Inserita in Sport il 26/03/2018 da Direttore Bianco Arancio Petrosino - Bruno Viviano Partanna 3-1 Vince e convince il Bianco Arancio Petrosino nella semifinale playoff promozione in gara unica di Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/2018: i giallorossi cari al presidente Mario Parrinello vincono per 3-1 al Comunale contro un Bruno Viviano Partanna che deve ringraziare la sorte e l´imprecisione dei padroni di casa se il passivo non è stato di gran lunga maggiore. Per i giallorossi, adesso, manca solo un passo dalla promozione in Seconda Categoria Sicilia 2018/2019: la finalissima playoff in gara unica in programma a Montevago (Ag) contro l´Aics Montevago domenica 8 aprile 2018 con i petrosileni che dovranno per forza vincere entro i 120´ per fare il salto di categoria.



Mister Vito Campo schiera l´ormai collaudato 4-4-2 con Paladino confermato al centro della difesa al posto di Bilardello e Ben Dziri preferito a Consentino in mediana, in attacco con Panitteri c´è D´Alberti alla sua ultima partita in giallorosso: una gara che la bandiera petrosilena non potrà mai dimenticare, così come tutta la Petrosino sportiva.

Il Bianco Arancio parte forte e all´8´ ha la prima buona occasione: Gandolfo penetra da destra e mette al centro un pallone al bacio che Panitteri da pochi passi non riesce a mettere in porta. Al minuto 16´ è vantaggio per i petrosileni: Ben Dziri (monumentale la sua prestazione) trova un filtrante per l´inserimento di D´Alberti che viene aiutato dalla dea bendata sottoforma di pozzanghera d´acqua che rallenta la corsa del passaggio, l´attaccante di sinistro trafigge Olaru per l´1-0. Palla al centro ed i padroni di casa si divorano il raddoppio con D´Alberti che intercetta un disimpegno ospite errato e serve Gandolfo che di sinistro sfiora il palo. Al 19´ il Bianco Arancio è ancora vicino al bis con Panitteri che si lancia tutto solo verso la porta ospite ma spara addosso ad Olaru in uscita.

Nella ripresa si gioca ancora ad un porta sola. Al 47´ punizione di D´Alberti che pesca in area Panitteri: pregevole il gesto atletico ma la sua rovesciata trova esattamente sulla linea di porta Ferrucci che respinge di testa. Al 48´ è ancora Panitteri a sfiorare il gol, ma trova la risposta di Olaru. Al 55´ Piccione ha la palla del match-point ma di testa da posizione ottima manda alto di poco. Il Bruno Viviano a quel punto comincia a guadagnare campo ed al 62´ si concretizza la dura legge del gol: punizione dai trenta metri per gli ospiti, sulla palla si presenta Reccardo che beffa De Pasquale sul primo palo firmando l´1-1. I giallorossi però incassano il colpo e rispondono: al 69´ punizione dall´out sinistro con D´Alberti che mette in mezzo un tiro-cross che non viene deviato da nessuno beffando il disattento Olaru per il 2-1. Il Partanna si sbilancia alla ricerca del nuovo pareggio ed il Bianco Arancio può affondare come burro: al 78´ duettano Ben Dziri e D´Alberti col centrocampista tunisino che si presenta da solo in area ed appoggia incredibilmente fuori. Un minuto dopo la porta ospite rimane stregata per Ben Dziri che centra in pieno la traversa dopo una percussione dalla destra. All´81´ capitan D.Catania ha la possibilità di chiudere il match da dieci metri dalla linea di porta ma il suo piatto destro finisce alto. Il discorso qualificazione lo chiude definitivamente D´Alberti al minuto 88´: Genovese rilancia lungo, sulla seconda palla arriva Ben Dziri che lancia sulla destra Saladino, cross al centro ed il fuoriclasse petrosileno di controbalzo lascia partire un sinistro mortifero che si spegne esattamente sotto l´incrocio per il tripudio giallorosso, per il 3-1 definitivo, per il passaggio in finale.



BIANCO ARANCIO PETROSINO:

De Pasquale, Saladino, Isaia, D. Catania (K), Paladino (Bilardello), Genovese, Panitteri (Lombardo), Ben Dziri, Gandolfo (Barraco), D´Alberti (Lodato), Piccione (Pellegrino). A disposizione: Vinci, Consentino.

Allenatore: Vito Campo.

BRUNO VIVIANO PARTANNA:

Olaru, Randazzo, Schifano, Aspanò (Battaglia), Ferrucci, Girella, Biundo (D. Calandra), Maggio (Marchese), La Rocca (K), G. Catania (A. Calandra), Reccardo (Triolo). A disposizione: Falcetto, Anatra.

Allenatore: Mario Pecorella.

Reti: 16´, 69´ e 88´ D´Alberti (BAP); 62´ Reccardo (BVP).

Ammonizioni: D´Alberti (BAP); Girella (BVP).

Espulsioni: /

Arbitro ed Assistenti: Sig. Antonio Pellegrino; Sigg. Nicola Parrinello e Davide Vinci, tutti della Sez. A.I.A di Marsala (Tp)."