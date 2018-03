Inserita in Salute il 23/03/2018 da Direttore PUBBLICATO IN G.U. BANDO MOBILITA’ PER 33 MEDICI ALL’ASP TRAPANI Pubblicato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20/3/2018, l’avviso pubblico per la “Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale, per la copertura di 33 posti di dirigente medico in varie discipline”.



Il bando è rivolto ai dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente medico, nella disciplina per la quale si concorre.







Questo l’elenco dei posti d´organico del ruolo sanitario da ricoprire:



-otto di dirigente medico di medicina e chirurgia d´accettazione e d´urgenza;



-tre di dirigente medico di medicina interna;



-dodici di dirigente medico di neonatologia;



-due di dirigente medico di pediatria;



-otto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.







Il termine per la presentazione delle domande scade il 19 aprile 2018.



Il testo integrale dell´avviso è scaricabile dal sito aziendale www.asptrapani.it .

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al settore personale, contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico - dell´Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00 o telefonare allo 0923/805259.