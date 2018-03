Inserita in Salute il 23/03/2018 da Enzo Li Mandri MINDFULNESS - Presentazione del Corso il 4 aprile ore 17,30 - Palermo MINDFULNESS - benessere psicologico e gestione dello stress Corso di formazione in 9 incontri

Trovi maggiori dettagli e spiegazioni sul MINDFULNESS alla fine di questo articolo

Presentazione : mercoledì 4 aprile ore 17:30 in via Mariano Stabile, 70 - Palermo

L´incontro è aperto a tutti ed è gratuito



Programma del Corso : 9 mercoledì consecutivi a partire dal 11 aprile (primo incontro) in via Lincoln, 47 a Palermo presso lo studio del Dott. Ennio Iannitto. Max 12 iscritti per corso.



Conduttore del corso : Dott. Ennio Iannitto



info e prenotazioni : 329 9842733 - ennio.iannitto@gmail.com





MINDFULNESS: COS’È E COME CI PUO’ AIUTARE

La Mindfulness è uno strumento efficace per cambiare le nostre abitudini non salutari. Ma come funziona?

La Mindfulness è un approccio della psicologia che utilizza tecniche di meditazione. Queste pratiche servono a rivolgere la nostra attenzione ad una semplice domanda: “Come sto adesso?”.

Immaginiamoci un attimo in queste situazioni: abbiamo appena aperto il frigorifero di casa; siamo indecisi se andare a correre o restare a casa; stiamo per accenderci una sigaretta… Immaginiamo che anziché seguire le nostre abitudini in modo automatico ci fermiamo un attimo ad osservare come stiamo, di che cosa ha bisogno nostro il corpo, che cosa vogliamo veramente in questo momento.

Questi rari attimi in cui ci fermiamo sono gli spazi di presenza e di contatto col nostro corpo che consentono al cambiamento di aver luogo, in cui possiamo scegliere cosa fare. Sono gli spazi in cui è possibile rinunciare alle nostre vecchie abitudini e generarne di nuove, più coerenti con le necessità del momento.

Per aiutarci ad accedere a questi spazi di presenza la Mindufulness ci guida in pratiche di meditazione, in cui ci si concentra su una sensazione fisica (tatto, udito, respiro…) per favorire il contatto con l’esperienza corporea. Queste pratiche vengono supportate da tecniche comportamentali che guidano la sperimentazione di nuove abitudini e agevolano il processo di cambiamento. Ecco come la Mindfulness ci guida verso la trasformazione.



1) Gestione dello stress

2) Igiene alimentare

3) Disassuefazione al fumo



Per avere altre informazioni sulla mindfulness e sui corsi attualmente attivi potete seguirci sulla pagina facebook o contattarci attraverso:



associazione.mana.deha (facebook)

ennio.iannitto@gmail.com

3299842733 (Ennio)