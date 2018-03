Inserita in Un caffè con... il 19/03/2018 da Direttore Si è svolto come da programma il convegno organizzato dalla Presidenza dell’ANAS sulla riforma del Terzo Settore Come programmato si è svolta sabato 17 marzo 2018 a Roma presso i locali di Unsic il convegno sul terzo settore organizzato dall’ANAS.



Ha avuto inizio così, come previsto nel calendario alle ore 9:30, dopo una breve premessa sul ruolo dell’associazionismo e in modo particolare sui vari riconoscimenti che l’Associazione Nazionale di Azione Sociale e quindi sulle potenzialità che l’associazione può sviluppare sul territorio, si è passato subito in rassegna il codice del terzo settore.



Durante il convegno sono stati evidenziati gli aspetti più importanti ossia l’approvazione di un codice disciplina in modo dettagliato quali sono gli atti e i libri sociali che devono essere necessariamente tenuti da un’associazione. Inoltre, nello stesso codice viene indicato, in modo specifico, che le associazioni in questione che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria devono devolvere il ricavato alla fondazione Italia Futura.



Nel corso della lunga illustrazione del codice sono state evidenziate anche alcune lacune riguardante l’eccessiva libertà di interpretazione soprattutto agli organi di controllo, creando questo qualche preoccupazione in relazione a quelle che potrebbero essere le limitazione della Libertà di aderire all’associazione e soprattutto sulla libertà di associarsi.