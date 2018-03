Inserita in Tempo libero il 16/03/2018 da Direttore Agrigento: Il complesso circense a breve in città pronto a promuovere una serie di iniziative Agrigento apre le porte al circo Lidia Togni, incontro nei giorni scorsi tra il direttore del complesso circense Vinicio Togni con il sindaco Lillo Firetto, per avviare una serie di iniziative sul territorio a contatto con la cittadinanza, con il patrocinio del comune di Agrigento. Il circo a breve sarà nella città della Valle dei Templi per incantare il suo pubblico.

Un confronto istituzionale in cui Vinicio Togni rinnova la sua amicizia e il suo amore per la Sicilia e conferma durante il suo periodo di permanenza di voler essere cittadino di Agrigento, a stretto contatto con la città per coinvolgere la cittadinanza con diversi appuntamenti in prossimità delle festività pasquali.