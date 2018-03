Inserita in Economia il 16/03/2018 da Direttore Castellammare del Golfo, Rifiuti: nasce il centro comunale di raccolta in contrada Pagliarelli «La prossima apertura del centro comunale di raccolta rifiuti, atteso da anni, è un importante passo avanti per migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti favorendo la differenziata. Speriamo di riuscire anche ad arginare il fenomeno delle discariche abusive».







Il sindaco Nicolò Coppola annuncia l´imminente apertura di un centro comunale di raccolta in contrada Pagliarelli-Ginisara in un terreno a sud-est del centro abitato confiscato alla mafia. Sul terreno stanno per essere collocati appositi cassoni per il conferimento dell´organico, sfalci di potatura, legno, RAE, ingombranti, plastica dura, imballaggio in plastica, vetro/lattine e carta/cartone.







Un punto di raccolta per il deposito temporaneo dei rifiuti prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento con cassoni scarrabili, debitamente recintati, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19.







«A breve comunicheremo ai cittadini quando il centro sarà aperto e invitiamo tutti ad utilizzarlo. Fin dall´insediamento di questa amministrazione comunale ci siamo posti l´obiettivo di lavorare per migliorare al massimo il servizio e aumentare la raccolta differenziata. In attesa del finanziamento del nostro progetto del Ccr, già approvato dall´assessorato regionale Rifiuti, rispondiamo all´ordinanza del presidente della Regione che prevede il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Il fine è quello della necessità dell´aumento della differenziata.



In questi anni abbiamo vissuto e viviamo emergenze e situazioni critiche dal punto di vista igienico sanitario -spiega il sindaco Nicolò Coppola- che siamo riusciti a superare con attento e difficile lavoro e collaborazione dell´Agesp. L´apertura del centro comunale di raccolta, un altro degli obiettivi del nostro programma di mandato, è un risultato raggiunto grazie alla costante attenzione ad una gestione corretta del sistema rifiuti del quale sono parte integrante i cittadini che sono certo saranno sensibili ed attivi e dimostreranno di voler bene a Castellammare mantenendola pulita e soprattutto utilizzando il Ccr. Non ci saranno più scusanti per l´abbandono di rifiuti o la mancata differenziata. La cittadinanza, a partire dalla data in cui il sito sarà operativo che sarà comunicata con vari mezzi come manifesti e diffusione a mezzo stampa-conclude il sindaco Nicolò Coppola- è invitata ad utilizzare il sito di contrada Pagliarelli-Ginisara».