Inserita in Cultura il 16/03/2018 da Direttore LA MAZARESE OUIAM SI FERMA ALLE SEMIFINALI DI SANREMO YOUNG Cristaldi: “Complimenti alla nostra giovane concittadina”



“Faccio i miei più sinceri complimenti alla nostra giovane concittadina Ouiam per il percorso fatto e per le doti vocali delle quali ha dato sfoggio. Dispiace non abbia potuto raggiungere la finalissima ma ciò non sminuisce quanto di buono la nostra ‘Leonessa di Mazara del Vallo’ ha fatto. Auguro a Ouiam le migliori fortune possibili e sono certo che con la caparbietà e la tenacia dimostrate in tv riuscirà a raggiungere grandi traguardi”.



Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, dopo la puntata di Saneremo Youg di ieri sera nel corso della quale la nostra giovane concittadina Ouial El Mrieh non è riuscita ad approdare alla finalissima di venerdì.



La giovane mazarese, di origini marocchine, nonostante una bella interpretazione di ‘Zingara’ in duetto con uno dei mostri sacri della musica italiana, Iva Zanicchi, e sebbene abbia ancora una volta dimostrato le proprie doti vocali non ha raggiunto la finale, stoppata da un televoto non amico e da Toto Cutugno che costretto a scegliere l’ultimo dei finalisti ha deciso di eliminare Ouiam.