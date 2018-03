Inserita in Politica il 16/03/2018 da Direttore Sicilia. Finanziaria; Lupo: governo ha accumulato ritardo e adesso tenta corsa contro il tempo “Il governo regionale ha accumulato un inaccettabile ritardo nella presentazione di Bilancio e legge di Stabilità e adesso tenta di recuperare proponendo al Parlamento una corsa contro il tempo”. Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all’Ars.





“Verificheremo nei prossimi giorni, ed in particolare nel corso della conferenza dei capigruppo del 26 marzo, la possibilità di approvare la manovra entro il 31 marzo anche in relazione ai tempi previsti dal regolamento ed alla necessità di esaminare con attenzione i contenuti di una manovra che deve contenere norme e misure indispensabili per il rilancio di economia e lavoro in Sicilia”.