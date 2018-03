Inserita in Cultura il 15/03/2018 da Direttore Vota Castroreale "Borgo dei Borghi 2018" e vince la Sicilia. Le operazioni di voto si concluderanno domenica 18 marzo Si potrà votare fino a domenica 18 marzo, in questi giorni la Pro Loco Artemisia e il Comune di Castroreale, stanno intensificando le azioni per concludere in testa le operazioni di voto per Castroreale "Borgo dei Borghi 2018".



Il Sindaco Alessandro Portaro ha dichiarato: "Abbiamo lavorato per coinvolgere i tanti siciliani residenti nella nostra Isola, in Italia e all´estero, l´evento "Borgo dei Borghi 2018" ormai è conosciuto da tutti e speriamo vinca Castroreale e di riflesso la Sicilia. Il Borgo di Castroreale in questo momento è sotto i riflettori mediatici di Rai Tre, dei media siciliani e degli organizzatori della manifestazione nazionale inserita nel programma della domenica pomeriggio “Kilimangiaro”, condotto da Camilla Raznovich".

La prof.ssa Mariella Sclafani, promotrice culturale e vicepresidente della Pro Loco Artemisia, ha chiesto a tutti l´ultimo sforzo per incrementare del voto online: "Si potrà votare sul sito web di http://rai.it/borgodeiborghi/#, naturalmente prima bisognerà registrarsi, ogni utente potrà votare una volta al giorno, fino a domenica 18 marzo. La finale sarà trasmessa da Rai Tre in prima serata, il 1 aprile domenica di Pasqua. Castroreale in questa kermesse rappresenta la Sicilia e ha bisogno dei voti e della collaborazione di tutti, in particolar modo dei media, per conquistare l´importante titolo, che potrà avere notevoli ricadute sullo sviluppo turistico dell´intero comprensorio".



Info e news si possono attingere dal sito, http://www.prolocoartemisia.it/ e dalle pagine social della Pro Loco Artemisia di Castroreale e da "Castroreale Borgo dei Borghi 2018".