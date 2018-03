Inserita in Cultura il 15/03/2018 da Direttore Lo SPRAR di Custonaci insieme alla Parrocchia di Sant´Alberto in favore dei poveri Il personale e i beneficiari dello SPRAR di Custonaci (comune aderente alla rete "I Colori del Mondo" che comprende i centri gestiti dal Consorzio Solidalia) insieme alla comunità della Parrocchia Sant´Alberto di Trapani, ha partecipato attivamente alla realizzazione di un pranzo di beneficenza in favore dei poveri e dei bisognosi del territorio.



Durante l´evento, che si è svolto domenica 11 marzo, sono state offerte diverse pietanze tipiche africane, molto apprezzate dai commensali, preparate dalle donne beneficiarie del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.



Un esempio di integrazione e solidarietà reciproca avvenuto attraverso un momento di convivialità che rappresenta il primo passo verso una produttiva collaborazione con la comunità di Sant´Alberto, per future attività di beneficenza.