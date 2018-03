Inserita in Cultura il 12/03/2018 da Direttore Mazara (TP): alla Libreria Lettera22 primo appuntamento “ Libri Giusti per Giovani Lettori, un corso di avvicinamento alla letteratura per ragazzi Lunedì 12 marzo, alle ore 16.30, presso la Libreria Lettera22, a Mazara del Vallo, si terrà il primo appuntamento “ Libri Giusti per Giovani Lettori - coltivare la passione per la lettura”, un corso di avvicinamento alla letteratura per ragazzi organizzato dall’associazione Oliver e rivolto ai bibliotecari e agli insegnanti del territorio.



Il percorso propone ai un ciclo di aggiornamento sulla letteratura per bambini e ragazzi. L’obiettivo è quello di presentare una selezioni della produzione editoriale rivolta al mondo giovanile, e di condividere riflessioni e strumenti utili a lavorare con i giovani lettori.



Libri Giusti per Giovani Lettori sarà anche l’occasione per capire cosa può trasformare un lettore principiante in un lettore forte, quali azioni, quali strategie possono mettere in atto insegnanti, bibliotecari e genitori per rendere la lettura possibile e formare lettori appassionati e competenti.



SCUOLA PRIMARIA lunedì 12 – 19 marzo 2018, ore 16.30 – 18.30

Libri di qualità per biennio e triennio: storie, romanzi brevi; qualche spunto per arte e scienza.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO giovedì 15 – 22 marzo 2018, ore 16.30 – 18.30

Una scelta tra le migliori proposte narrative e i fumetti adatti alla fascia di riferimento e pubblicati recentemente dagli editori di settore.





DOVE / QUANDO

LIBRERIA LETTERA22BOOKS Via Giuseppe Garibaldi, 33 | Mazara del Vallo (TP)



giorno: 12 – 19 marzo 2018 – scuola primaria

giorno: 15 – 22 marzo 2018 – scuola secondaria di primo grado

orari: 16.30 – 18.30



costo: euro 70 € due appuntamenti (spendibili con carta docenti)

INFO : info@lettera22books.it | tel. (+39) 0923 907592



Gli incontri sono curati per OLIVER da Maria Giaramidaro, specializzata in letteratura per l’infanzia e presidente dell’associazione Oliver dal 2005. Si occupa di progetti culturali per l’infanzia, promozione alla lettura, educazione all’immagine, attività di formazione sul libro illustrato dedicate ai genitori, educatori, insegnanti. In rete con editori di settore (Topipittori, Babalibri, Kalandraka, Beisler, Notes edizioni) elabora percorsi di diffusione del libro tra i giovani. È l’ideatrice di “Autori in Città”, progetto svolto in partenariato con il Goethe-Institut Palermo e Institut français Palermo, per la promozione della letteratura italiane e internazionale nelle scuole di ogni ordine e grado dell’area metropolitana di Palermo.