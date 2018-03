Inserita in Economia il 12/03/2018 da Direttore Partanna, incontro informativo sull’apertura del Mercato del contadino oggi alle 18,30 nei locali del G55 Oggi alle ore 18,30 presso la sede del G55 (ex Ufficio Tecnico) in via Garibaldi si terrà un incontro informativo sulla prossima apertura del Mercato del Contadino che sarà ubicato presso l’area commerciale della Fiera del bestiame in c/da Bevaio Nuovo. L’amministrazione comunale invita tutti i produttori agricoli a partecipare alla riunione. Nel corso dell’incontro saranno fornite le notizie utili relative al regolamento previsto per l’organizzazione a tutti coloro che intendono usufruire di una postazione all’interno del mercato. Nei prossimi mesi, con una cadenza ancora da programmare, l’amministrazione intende organizzare degli eventi collaterali al mercato stesso come degustazioni di prodotti tipici ed eccellenze del territorio e manifestazioni culinarie per renderlo un appuntamento in grado di attrarre i cittadini non solo di Partanna ma anche dei comuni limitrofi.