Inserita in Cultura il 12/03/2018 da Direttore La Pro Loco Selinunte coordina gli Altari di San Giuseppe a Castelvetrano Dopo il successo della Pro Loco Selinunte per le manifestazioni natalizie, la Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano ha nuovamente confermato il proprio patrocinio gratuito all´Associazione per coordinare l´itinerario degli altari in onore di San Giuseppe.





Dalla Chiesa di San Giuseppe ai Cappuccini fervono i preparativi per la realizzazione degli altari. In mostra con i loro pani votivi, secondo uso e tradizione, la Chiesa Madre, il Palazzo di Città, le Chiese di San Antonio e San Domenico, il Centro Diurno Arcobaleno, la famiglia Cucchiara (altare privato), le Chiese di Sant´Agostino e San Giacomo "Badiella".





"Nel ringraziare i vari fedeli ed in particolare la Confraternita di San Giuseppe e l´Arciprete Giuseppe Undari, mi corre l´obbligo - dichiara Pier Vincenzo Filardo, Presidente della Pro Loco Selinunte Castelvetrano - sottolineare la preziosa collaborazione, che ogni anno mettono nel realizzare gli altari con la Pro Loco, di Dora Bologna, Rosario Curiale, gli operatori e gli ospiti del Centro Diurno e delle associazioni Auser e Amacus".





Da giovedì 15, dopo l´apertura degli altari, sono previste, dietro prenotazione, visite guidate per gli istituti di ogni ordine e grado e gruppi organizzati.



Domenica 18 marzo alle ore 10 si terrà la "Camminata di li Tri Santi" sotto la direzione artistica di Giuseppe Fontana che visiterà tutti gli altari menzionati.