Eletta la nuova direzione Regionale della Lombardia dell´Associazione A.N.A.S.

Inserita in Tempo libero il 12/03/2018 da Direttore Eletta la nuova direzione Regionale della Lombardia dellŽAssociazione A.N.A.S. Si è svolta ieri, 11 marzo, a Malvagna lŽassemblea regionale per la Lombardia dellŽANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) lŽassemblea.



I lavori dellŽassemblea sono stati aperti del commissario nominato dalla Direzione Nazionale a seguito delle dimissioni del presidente regionale. Dopo la relazione sulle attività svolte nel 2017 ove è emerso il grande lavoro svolto dalle sedi provinciali e zonali ed in particolare: lŽattività svolta da ANAS Como, presieduta da Gianfranco Martongelli con la "festa della birra" che ha visto la partecipazione di oltre 40 mila presenza; ANAS Carugate, diretta da Leonardo Aurelio, la quale ha organizzato, come è noto la festa della Cossuale; un spettacolo con Pippo Franco sulla Ludopatia, diversi incontri su problemi e seminari nonchè lŽapertura di una biblioteca sociale ove so raccolgono e si distribuiscono gratuitamente libri; nonchè le varie attività di solidarietà organizzate dalle sedi di Bergamo, Milano, Pavia e Varese .



Completata la relazione, che è stata approvata allŽunanimità, si è avviata unŽampia discussione sulle attività e sui punti programmatici per il prossimo biennio 2018 /19.



Nel corso della discussione emersa lŽesigenza di curare in modo particolare formazione e lŽistruzione sociale atteso che siamo rivoluzione globale che sta cambiando i rapporti sociali, il lavoro, la famiglia ecc. In particolare, è stato evidenziato, occorre sostenere i giovani, soprattutto coloro che non hanno mezzi ma capacità affinchè possano effettuare stage allŽestero al fine di sostenere la crescita spirituale, culturale e morale del paese.



Il Presidente provinciale di Como ha evidenziato lŽimportanza della formazione e della cultura con particolare riferimento anche alle lingue e di conseguenza, è importante, ha sostenuto, attivare progetti quale Erasmus e Leonardo per inviare i giovani che hanno grandi capacità ma pochi mezzi allŽestero.



La cultura deve essere il punto principale dellŽazione sociale ha evidenziato il Presidente dellŽANAS Brescia dott. Campana, il quale, ha dichiarato di essere al servizio dellŽAssemblea e dellŽAssociazione.



Il dott. Sculli Fortunato, Presidente di Milano, ha evidenziato che è urgente, per il paese, da un lato premiare e sostenere il merito e dallŽaltro sostenere quanti, e purtroppo sono sempre di piu, versano in difficoltà sociale mettendo al servizio punti aggregativi sia per raccogliere le istanze sociali che per avere centri di riferimento.



Anche il Presidente di Carugate ha evidenziato come oggi sia importante creare dei punti di riferimento e di sostegno sia per i giovani che per gli anziani ove si possa dialogare e confrontarsi e mettere al servizio della collettività lŽesperienza che ognuno ha maturata.



Dopo unŽampia discussione, ove tutti i presenti hanno dato il loro contributo con un confronto franco e leale, spesso con punti di vista differenti, ma ampiamente argomentati, dettati sia da esigenze territoriali differenti che culturali. E emerso che la diversità è una ricchezza consente di crescere i singoli e la comunità. A seguire si è passati al rinnovo degli incarichi e delle cariche sociali. Sono stati eletti:



FORTUNATO SCULLI componente con delega accreditamenti Presidente Provinciale MILANO

CLAUDIO REBUSCO vicepresidente Presidente Proviciale VARESE

DANIELE RUSSO compontente VARESE VICE

FRANCESCO LAPORTA componente con delega Agricoltura e Ambiente VARERE

LEO ALATI componente tesoriere Presidente BERGAMO

GIANFRANCO MARTONGELLI vicepresidente vicario presidente COMO

LAMBERTO CONTE tesoriere aggiunto

COMO TES.

LEONARDO AURELIO revisore Presidente CARUGATE

VINCENZO CAMPANA Componente con delega grandi eventi Presidente BRESCIA



CANDIDO MACANIELLO componente Presidente MANTOVA