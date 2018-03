Inserita in Tempo libero il 10/03/2018 da Direttore Da stasera, ogni sabato su rai uno, Lidia Schillaci vocalist a “Ballando con le stelle” «Da stasera seguiremo con orgoglio la nostra concittadina Lidia Schillaci che, ogni sabato sera, fino a maggio, sarà una delle voci soliste del seguitissimo programma di Rai uno “Ballando con le stelle”. Grinta, carattere, personalità e grandi qualità vocali hanno portato al successo la nostra concittadina Lidia Schillaci e siamo davvero molto felici per questa ulteriore importante esperienza professionale».



Il sindaco Nicolò Coppola e l’assessore alla Cultura Salvo Bologna si congratulano con Lidia Schillaci che, da stasera, con la sua stupenda voce, sarà vocalist della band di Paolo Belli che ogni sabato su Rai 1 eseguirà dal vivo tutti i pezzi per le coppie di ballerini che partecipano alla tredicesima edizione della seguitissima trasmissione televisiva “Ballando con le Stelle” condotta da Milly Carlucci.

«La nostra concittadina Lidia Schillaci ha raggiunto altissimi livelli nel panorama musicale, non solo nazionale, per il suo eccezionale talento vocale e per il suo modo di essere e porsi: passione e voglia di fare per raggiungere gli obiettivi prefissati -affermano il sindaco Nicolò Coppola e l’assessore alla Cultura Salvo Bologna- . Nel congratularci ancora una volta a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta, a Lidia giunga l’abbraccio della sua Castellammare».



Lidia Schillaci ha calcato il palco accompagnando artisti come Eros Ramazzotti, Elisa e Max Pezzali. Lidia Schillaci si è dedicata anche alla composizione ed ha scritto la colonna sonora del film “Sbirri” con Raul Bova e della serie “Non smettere di sognare” per canale 5 dove si è cimentata anche con la recitazione “Dopo la nomination ricevuta al Premio della Rete 2015 viene invitata dal Comandante Astronauta Samantha Cristoforetti a cantare per lei in occasione del Flight Firenze, Festival della luce organizzato da Wired Italia.