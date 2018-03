Inserita in Cronaca il 10/03/2018 da Direttore Mazara del Vallo: CATTURATI DUE VITELLI IN CONTRADA BIANCA-GIANGRECO Il nucleo operativo della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, coordinato dal Col. Salvatore Coppolino e dal Servizio Veterinario dell’Asp di Trapani ha provveduto nella giornata di ieri a catturare in Contrada Bianca-Giangreco 2 vitelli maschi con il manto pezzato del colore bianco e nero sprovvisti di marche auricolari che si mettono allorquando si procede alla registrazione del bestiame.



I due vitelli, per la cui cattura ha seguito le procedure il commissario Filippo Passanante, sono a disposizione del proprietario che rivolgendosi al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Randagismo può, previa dimostrazione di esserne il legittimo proprietario, fare richiesta dei due bovini. Gli animali sono stati catturati all’interno di un terreno recintato di un privato nel quale si erano introdotti dopo essersi, presumibilmente, allontanati dal pascolo.



Il servizio veterinario dell’Asp di Trapani procederà nelle prossime settimane ad effettuare tutte le analisi sugli animali e nel caso in cui gli stessi non verranno reclamati dal proprietario saranno donati in beneficenza.