Inserita in Tempo libero il 10/03/2018 da Direttore Misteri: migranti in visita alla Chiesa del Purgatorio per conoscere storia, fede e tradizioni locali Lo scorso 9 marzo, terzo venerdì di Quaresima, l´Unione Maestranze ha accolto un gruppo di giovani, titolari di protezione internazionale ospiti nello S.P.R.A.R. di Buseto Palizzolo, facente parte della rete territoriale "I colori del mondo", che comprende i centri gestiti dal Consorzio Solidalia nei comuni di Marsala, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco e Vita.



I migranti, sia di fede musulmana che cristiana, sono impegnati in un percorso di integrazione che prevede diversi approfondimenti sulla storia e sulle tradizioni del territorio che li accoglie. In questo scenario non poteva mancare la visita alla Chiesa del Purgatorio, custode dei Sacri Gruppi dei Misteri, parte integrante della storia e dell´essenza stessa del popolo trapanese. Ad accompagnarli sono stati gli operatori del centro: la mediatrice culturale Valentina Miceli, lo psicologo Danilo Cannizzaro, l´assistente sociale Noemi Maiorana e la responsabile del centro Ada Del Giudice.



I beneficiari, che sono stati accolti dal segretario dell´Unione Maestranze Antonio Galia, sono rimasti piacevolmente colpiti e incuriositi dalla narrazione e dalla descrizione della Processione dei Misteri.



ll Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell´asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.