Inserita in Cultura il 09/03/2018 da Direttore Cultura: a "Tempo di libri" Unpli e Legautonomie Lazio organizzano incontro su dialetti e lingue locali Nell´occasione sarà presentato anche il bando della sesta edizione del premio nazionale "Salva la tua lingua locale"



"Dialetti e lingue locali: identità e cultura del territorio" è il tema dell´incontro organizzato dall´Unione Nazionale delle Pro Loco d´Italia e da Legautonomie Lazio nell´ambito di "Tempo di Libri" la Fiera internazionale dell´editoria che si tiene da oggi al 12 marzo a Milano.



L´appuntamento è per sabato 10 marzo alle ore 19.30, nella sala suite 2 del Centro Congressi. Il convegno punta l´attenzione sul patrimonio immateriale rappresentato dai dialetti e dalle lingue di minoranza e sarà arricchito dall´intervento di esperti e dalla partecipazione di alcuni autori dialettali. Nell´occasione sarà presentato anche il bando della sesta edizione del premio nazionale "Salva la tua lingua locale", istituito da Unpli e Legautonomie Lazio ed organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale e l´Ong "Eip-Scuola Strumento di Pace". Nelle prime cinque edizioni sono stati oltre 2mila gli elaborati pervenuti per le sei sezioni (prosa e poesia, edita ed inedita; scuola e musica).L´incontro sarà moderato dal giornalista Rai Franco Di Mare. Apriranno i lavori i saluti di Pietro Segalini, presidente Unpli Lombardia.



Darà il via agli interventi Giovanni Solimine, presidente Fondazione Bellonci e presidente onorario del premio "Salva la tua lingua locale", a seguire Antonino La Spina, presidente dell´Unione Nazionale Pro Loco d´Italia, Antonino La Spina, Simona Scuri e Massimo Coccia, autori dialettali; chiusura affidata a Bruno Manzi Presidente Legautonomie Lazio. Il convegno rientra nella complessiva azione avviata dall´Unpli per preservare e valorizzare dialetti e lingue di minoranza partendo dalla consapevolezza che ogni espressione, ogni parola è estrinsecazione dell´identità e della cultura di ogni territorio. Fra gli eventi organizzati dall´Unpli "La giornata nazionale del dialetto" (il 17 gennaio di ogni anno) che nell´ultima edizione ha registrato oltre 130 eventi in tutta la penisola. Recentemente l´Unpli ha anche firmato anche un protocollo d´intesa con il Miur che mira, fra gli altri obiettivi, all´avvio di azioni per la trasmissione intergenerazionale di saperi e conoscenze alla base dei patrimoni culturali immateriali.