Inserita in Sport il 09/03/2018 da Direttore Mazara del Vallo (TP): Consegnati riconoscimenti a Giardina per il nuoto e Giametta per il karting Il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi e l´Assessore allo Sport Vito Billardello hanno conferito stamane al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo due riconoscimenti cittadini ad altrettanti sportivi che si sono contraddistinti a livello regionale. Il piatto con il simbolo della Città, unitamente al book fotografico sono stati omaggiati a Daniele Giardina, Campione Regionale FIT nuoto, categoria Esordienti nella disciplina dorso, accompagnato dall’istruttore Nicola Romagnosi e al campione regionale di karting Giuseppe Giametta accompagnato da Filippo Mirasolo.



Ai due atleti il Sindaco Cristaldi ha rivolto un caloroso augurio per i traguardi già raggiunti ed ha auspicato per loro ulteriori successi sportivi di carattere nazionale ed internazionale.