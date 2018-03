Inserita in Cultura il 09/03/2018 da Direttore A Tempo di Libri è ora di innamorarsi. Interlinea lancia un romantico social contest nei giorni di fiera È Tempo di poesia d´amore. In occasione di Tempo di Libri, fiera internazionale dedicata all´editoria a Milano dall´8 al 12 marzo, Interlinea lancia un social contest dedicato alle rime che hanno fatto e fanno tuttora battere il cuore.



Partecipare è semplicissimo: basta lasciare sotto il post fissato in alto sulla bacheca Facebook della casa editrice (https://www.facebook.com/interlinea.edizioni/photos/a.425541274193892.100641.425366117544741/1627067440707930/?type=3) un commento con la poesia o i versi d´amore a proprio parere più belli: le parole che ci hanno emozionato, che ci hanno fatto sorridere o piangere di gioia durante la nostra vita.



Possono essere versi di grandi autori del passato, di poeti contemporanei, di cantautori ma anche dei partecipanti, naturalmente. L´autore del commento che avrà più like riceverà in regalo i libri d´amore pubblicati da Interlinea più belli da sfogliare, leggere o regalare. Il riferimento è a Le cento più belle poesie d´amore italiane da Dante a De André, un´antologia con illustrazioni d´arte a cura di Guido Davico Bonino; Poeti innamorati. Da Guittone a Raboni, a cura di Patrizia Valduga; e Parole d´amore, sempre a cura di Guido Davico Bonino. La scadenza del contest coincide con la chiusura della fiera; nel frattempo sarà comunque possibile fare visita alla casa editrice a Tempo di Libri allo stand D14 del padiglione 3, con ingresso da viale Scarampo al Gate 4 Colleoni o dal Gate 5 Teodorico.