Inserita in Politica il 09/03/2018 da Direttore In ricordo dei martiri castellammaresi trucidati durante la repressione sabauda Un momento di ricordo “dei martiri castellammaresi trucidati durante la repressione sabauda del 3 gennaio 1862” e la visita del presidente dell’associazione culturale “Parlamento delle Due Sicilie-Parlamento del sud”.



In programma oggi, venerdì 9 marzo 2018, alle ore 15, il raduno dinanzi la lapide marmorea di via Angela Romano e omaggio alle vittime da parte del professore Vincenzo Guli, presidente dell’associazione culturale “Parlamento delle Due Sicilie - Parlamento del Sud”.

Quindi l’intervento dello storico, professore Michele Antonino Crociata.



Alle ore 16, nella sala del cinquecentenario di corso Bernardo Mattarella, l’assessore alla Cultura Salvo Bologna modererà i lavori. Dopo l’intervento del sindaco Nicolò Coppola, la commemorazione di Angela Romano e degli altri martiri a cura del professore Vincenzo Gulì. Quindi l’intervento del professore Giovanni Maduli, vice presidente dell’associazione culturale “Parlamento delle Due Sicilie-Prlamento del Sud”.

Alle ore 17 libero dibattito e, a fine assemblea, distribuzione in omaggio ai presenti del libro “La rivolta contro i Cutrara a Castellammare del Golfo”, pubblicato nell’anno 2013 da Monsignor Michele Antonino Crociata.