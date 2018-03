IV edizione del Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella con l´obiettivo di valorizzare e promuovere espressioni d’ingegno letterario e culturale d’ispirazione sociale

Inserita in Cultura il 09/03/2018 da Direttore IV edizione del Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella con l´obiettivo di valorizzare e promuovere espressioni d段ngegno letterario e culturale d段spirazione sociale La Onlus Memoria nel Cuore indice la IV edizione del Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella con l´obiettivo di valorizzare e promuovere espressioni d段ngegno letterario e culturale d段spirazione sociale, che celebrino l弛pera morale, istituzionale e civile di Piersanti Mattarella, politico, presidente della Regione Siciliana e strenuo avversario della cultura mafiosa.



Riservato ad autori di romanzi e prosa in lingua italiana, attinenti ai temi dell段mpegno e della resistenza civile quali lotta alla criminalità organizzata, cultura dell段mpegno, solidarietà, tolleranza, multiculturalismo, educazione civica, il bando non prevede limiti di età ed è possibile parteciparvi con libri editi e inediti, raccolte di poesie inchieste giornalistiche, aforismi, e-book e racconti.



Per aderire alla nuova edizione del premio c´è tempo fino al 15 giugno. Gli autori possono inviare i documenti espressamente richiesti nel bando a Onlus Memoria nel Cuore via Villa Helose, 42 90143 Palermo attraverso una raccomandata postale con ricevuta di ritorno, specificando sulla busta "Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella 2018".



Per convalidare la propria partecipazione al bando, è necessario versare 20 euro a copertura delle spese organizzative. Le venti migliori opere saranno ufficializzate il 15 ottobre e, nel mese di novembre, con una cerimonia ufficiale, avrà luogo la premiazione dei vincitori.



Diciassette autori finalisti otterranno una targa e una pergamena di partecipazione. I primi tre classificati saranno insigniti della Targa Premio scultura Premio Piersanti Mattarella e riceveranno un premio in assegno.



ォIl Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella è stato creato nel dicembre del 2014 per valorizzare, celebrare e ricordare l弛pera morale e civile del Presidente della Regione Siciliana dichiara Orazio Santagati, scrittore nonché presidente della Onlus Memoria nel Cuoreサ.



ォA tale scopo conclude - al premio possono partecipare delle opere di autori di ogni età che, nelle proprie basilari caratteristiche, possano continuare a mostrare, tramite la potenza civile e morale della cultura, l弛nestà del senso del dovereサ.



Per ogni altro dettaglio si rimanda al testo completo del bando. Ulteriori informazioni ai numeri 06 4881999, 091 6262999, 392 2203522, 329 0241690.



La Onlus Memoria nel Cuore propone, promuove e organizza dal 2013 iniziative a sfondo sociale e culturale in Italia, con particolare presenza nella città di Palermo e specifico interesse nei confronti dell段mpegno civico.



Attraverso la ricerca, gli studi e l´organizzazione di eventi, commemorazioni e progetti consacrati alla condivisione e alla collaborazione, la Onlus lavora per sensibilizzare la comunità su temi storici e civili di estrema rilevanza etica e orienta il proprio impegno verso il recupero del senso civico e la celebrazione del passato storico.