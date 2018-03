Inserita in Un caffè con... il 08/03/2018 da Direttore Quando il silenzio è nobiltà e la parola palesa la realtà Tanti i commenti politici sui risultati delle elezioni politiche 2018. Tanti, a torto a ragione attribuiscono la colpa a leader, ai candidati ecc. Forse, sarebbe stato più saggio chiudersi, come ai vecchi tempi, e ragionare sui problemi del paese, sui programmi ecc. ed evitare di continuare con una sterile, banale ed ipocrita discussione sui personaggi.



La Politica, quella con la P maiuscola, è programma, progetto, piano industriale, non è e non può essere legata alle storia sociale, personale e lavorativa dei candidati.



Non serve al paese, continuare a discutere dei candidati, come se fosse una questione di vicinato ma, come più volte evidenziato, la Politica è una cosa seria non è una "pulcinellata".

E c´è chi non riesce a rendersi conto che con le sue dichiarazioni, spesso puerili, sta rovinando un paese meraviglioso.