Inserita in Politica il 07/03/2018 da Direttore Spinelli annuncia la presenza dell´Italia dei Diritti allo sciopero del 21 Marzo dei lavoratori delle autolinee Onorati srl a Ago 1 srl Il coordinatore provinciale romano del movimento Italia dei Diritti sarà presente insieme al presidente Antonello de Pierro al fianco dei lavoratori dell´azienda autolinee Onorati a Ago 1 durante lo sciopero proclamato dalla Faisa-Cisal per il 21 Marzo.



Roma 06 Marzo 2018: E´ stato proclamato per il giorno 21 Marzo 2018 lo sciopero degli autisti e assistenti scuolabus e servizio pubblico della Autolinee Onorati srl e Ago 1 srl per le mancate retribuzioni dei mesi di Gennaio e Febbraio : " Il sindacato Faisa-Cisal annuncia uno sciopero di 24 ore degli operatori dell´azienda che effettua il servizio di trasporto scolastico nei comuni di Ariccia, Albano Laziale ed Anagni per la mancata retribuzione dei salari - a parlare è il coordinatore provinciale romano del movimento politico nazionale Italia dei Diritti Carlo Spinelli - al quale si aggiungeranno i dipendenti della Ago 1 srl, una presa di posizione contro l´azienda di trasporti che si è resa necessaria da parte dei lavoratori per far valere i propri diritti. Gli operatori garantiranno il servizio per l´entrata scolastica mattutina ma non copriranno il servizio per l´orario di uscita e si asterranno dal lavoro dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Nella stessa giornata si terrà un sit-in di protesta davanti l´azienda castellana al quale Italia dei Diritti parteciperà con il sottoscritto ed il presidente e fondatore del movimento Antonello de Pierro. Abbiamo deciso di essere presenti al fianco dei lavoratori - prosegue Spinelli - per difendere il sacrosanto diritto delle retribuzioni salariali senza i quali intere famiglie sono impossibilitate a sostenersi. La protesta inoltre riguarda il mancato adeguamento salariale riguardo la contrattazione nazionale in vigore, e la mancata corresponsione delle indennità per i corsi di aggiornamento del 2016. Italia dei Diritti - conclude Spinelli - solidarizza coi lavoratori della Autolinee Onorati e di Ago 1 e da appuntamento ai dipendenti delle aziende in questione e a tutti i cittadini che volessero dare sostegno ai lavoratori per il sit-in del 21 marzo".